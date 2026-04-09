«Америка должна уйти»: на острове Харк не готовы к перемирию с США любой ценой

Эфирная новость 32 0

Иран уже доказал, что является мировой, а не только региональной силой.

Фото, видео: Reuters/2026 Planet Labs PBC; 5-tv.ru

Одним из ключевых условий временного перемирия в США называли снятие всех ограничений с Ормузского пролива. Но, судя по всему, этого не произошло. После ударов израильской авиации по соседнему Ливану, власти Ирана отказались открывать движение. И хотя пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла блокировку фарватера, в Персидском заливе — огромная «пробка» из танкеров и газовозов. Это подтверждает корреспондент Насер Ашкери. Он единственный из представителей иностранных изданий, кому удалось попасть на стратегически важный остров Харк. Только в «Известиях» — эти эксклюзивные кадры.

Наконец мы на острове Харк — одном из самых важных объектов для иранского экспорта. От пятисот до тысячи человек все еще живут здесь. Но остальным не дают разрешение на въезд. Для «Известий» сделали исключение. Уровень секретности самый высокий — позади меня вы видите одно из немногих мест, где мы можем вести съемку.

— Вы все это время были под бомбардировками? — спросил корреспондент у местного жителя.

— Да, — ответил мужчина.

— Переживаете?

— Очень.

— Вы готовы к перемирию любой ценой?

— Нет, все должно быть справедливо. А если нас снова начнут бомбить? Америка должна уйти из этого региона.

В ходе конфликта США хотели захватить остров, но этого сделать не удалось. В этом отчасти помогли скалистые берега — высадиться на них с моря довольно трудно. Зато здесь прекрасно чувствуют себя дикие животные — например, знаменитые иранские газели.

Эксперты считают: Иран доказал, что является не только региональной, но и мировой силой, поскольку он успешно противостоял двум ядерным державам — США и Израилю. Они действовали совместно против Исламской Республики, которая сражалась в одиночку.

До 80% экспорта нефти идет с этого острова. Вот так выглядит место, откуда республика отправляет энергоносители по всему миру. Также вы можете видеть суда, которые ждут своей очереди, чтобы пришвартоваться в порту и получить нефть.

Несмотря на боевые действия, экспорт отсюда не был остановлен. Кроме того, Иран может продавать нефть и через другие свои порты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:26
Актера «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали в Стамбуле по делу о наркотиках
11:20
«Не в Москве и не в Киеве»: Зеленский допустил проведение встречи с Путиным в США
11:15
Предупреждение или месть: зачем женщины публично разоблачают изменщиков
11:09
«Провальный Рютте»: Дмитриев заявил, что генсек НАТО не способен защитить альянс
11:03
«Америка должна уйти»: на острове Харк не готовы к перемирию с США любой ценой
10:56
Центробанк рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

Сейчас читают

Вступился за друга и умер: ночная резня мачете у клуба унесла жизнь 26-летнего парня
Угроза в косметичке: как привычные средства вызывают зависимость
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео