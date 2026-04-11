«Вложено много сил»: певица Севиль о высоких ценах на куличи

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 37 0

Артистка ответила, купила бы себе пасхальное лакомство за 60 тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Певица Севиль готова оправдать высокую цену на куличи

Певица Севиль не знает, сколько сейчас стоят куличи, но большую цену за пасхальное лакомство вполне могла бы оправдать — трудом, вложенным в его создание. Об этом она рассказала 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night*».

«Я не знаю, сколько они стоят», — подтвердила артистка.

Озвученная стоимость кулича премиум сегмента — 60 тысяч рублей — Севиль не смутила.

«Есть разный диапазон цен, смотря где вы смотрите. Это же касается всего, не только куличей. Где-то есть большой спрос на какой-то определенный продукт, в который вложено очень много сил, времени, мастерства человека…» — поделилась артистка.

Знаменитость сказала, что пока не покупала такие дорогие куличи, и добавила, что, в принципе, ими не сильно интересуется, поскольку является мусульманкой. Но Пасху в ее семье отмечают, добавила звезда, потому что ее супруг (певец TONI. — Прим. ред.) русский.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Пасха 2026
