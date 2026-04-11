США приступили к разминированию Ормузского пролива
Вашингтон делает это в знак одолжения странам по всему миру.
Фото: Reuters/Benoit Tessier
США приступили к очистке Ормузского пролива от иранских мин. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в своей социальной сети.
Глава Белого Дома подчеркнул, что делает это «в знак одолжения странам по всему миру», выделив Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию.
«Удивительно, но у них нет ни мужества, ни воли заниматься этой работой самостоятельно», — заявил Трамп.
Ормузский пролив считается важнейшей транспортной артерией, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. Ранее Иран перекрыл этот водный маршрут на фоне военного конфликта с США и Израилем, что спровоцировало энергетический кризис. Сейчас, благодаря двухнедельному перемирию, проход для судов снова открыт, но 28 мин, которые продолжают лежать на дне, остаются главным препятствием для безопасной навигации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп обвинил Иран в мировом шантаже. Однако, по словам президента США, из козырей у исламской республики остался только контроль над Ормузским проливом.
