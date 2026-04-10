Трамп обвинил Иран в мировом шантаже

Трамп: Иран выживает только благодаря скорым переговорам и шантажу

У Ирана не осталось рычагов давления на мировое сообщество, кроме попыток контролировать Ормузский пролив. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети.

«Иранцы, кажется, не понимают, что у них нет козырей, кроме краткосрочного шантажа мира с использованием международных водных путей», — написал американский лидер в личном блоге.

Кроме того, Трамп заявил, что Иран продолжает существовать только благодаря скорым переговорам.

Ормузский пролив — стратегическая артерия, по которой проходит около 20% мировых поставок нефти. После начала военных операций США и Израиля против Ирана Тегеран перекрыл этот водный маршрут, чем спровоцировал энергетический кризис. Сейчас проход для судов уже открыт благодаря двухнедельному перемирию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер пообещал мощную перезагрузку в мире. Толчком для этого станет встреча США с Ираном в пакистанском Исламабаде, куда уже направилась делегация Трампа, получив от него четкие инструкции.

