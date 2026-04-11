Весна возвращается: какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе

В Москве на следующей неделе температура воздуха может подняться до 17 градусов тепла. Пик потепления прогнозируется на 16–17 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в четверг и пятницу в регионе установится влияние барического гребня, что приведет к уменьшению облачности и прекращению осадков. Это позволит солнечным лучам прогреть воздух до 15–17 градусов тепла — показатели будут соответствовать началу мая.

В выходные, 11–12 апреля, температура составит от 11 до 13 градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В понедельник, 13 апреля, потеплеет до 12–14 градусов.

Во вторник возможны кратковременные осадки и небольшое похолодание, однако уже в среду температура вновь повысится до 14–16 градусов тепла.

Однако из-за аномально теплой весны в Москве гадюки проснулись раньше обычного — прогрев почвы стал сигналом для выхода змей из анабиоза. Специалисты предупреждают, что при встрече с гадюкой не стоит делать резких движений или приближаться к ней, лучше спокойно отойти на безопасное расстояние.

