Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц

Андрей Черненко
Андрей Черненко

Пасхальные блюда не принесут вреда здоровью, если человек ведет активный образ жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Подчиненова: сваренные яйца могут храниться не более семи дней

Вареные яйца с целой скорлупой можно хранить дома не дольше недели, рассказала в интервью ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

По словам специалиста, согласно санитарным нормам для общепита, вареные яйца в холодильнике можно хранить не более 36 часов. В домашних условиях яйца, сваренные вкрутую и имеющие неповрежденную скорлупу, можно хранить не дольше недели.

Врач также отметила, что пасхальные блюда не принесут вреда здоровью, если человек ведет активный образ жизни и занимается физическими нагрузками. При выборе праздничной выпечки она рекомендовала учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе наличие хронических заболеваний.

Ранее россиянам напомнили о возможной ответственности за, казалось бы, безобидную практику в магазинах — снятие шелухи с лука для покраски пасхальных яиц. По словам главы адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергея Жорина, такие действия могут быть расценены как порча товара. Юрист пояснил, что в подобных ситуациях речь идет не о сборе «ненужных отходов», а о вмешательстве в товарный вид продукции, что напрямую влияет на возможность ее продажи.

