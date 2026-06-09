ВС РФ сбили более 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре в Херсонской области

Владимир Сальдо: ПВО РФ сбили больше 20 дронов ВСУ на подлете к мосту в Чонгаре

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили на подлете к мосту в Чонгаре свыше 20 дронов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что враг — боевики киевского режима — целенаправленно бьют по гражданскому объекту, чтобы причинить как можно больше вреда обычным мирным жителям. По словам Владимира Сальдо, большинство БПЛА ВСУ российские военные уничтожили в небе, еще на подлете к мосту.

«Благодарю наших защитников за работу», — написал Сальдо, отметив, что если бы не работа ПВО, то последствия могли быть куда серьезнее.

Минувшей ночью в Херсонской области была объявлена опасность по БПЛА. Позже стало известно, что ВСУ атаковали мост в населенном пункте Чонгара, который граничит с Крымом. В результате было повреждено полотно. Сальдо порекомендовал автомобилистам использовать альтернативные маршруты. Это не первая попытка украинских боевиков нарушить движение на этом мосту.

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