Журналист Дирани заявил, что приехал в ЛНР зафиксировать последствия теракта ВСУ

Корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Махди Дирани утром из Москвы отправился в город Старобельск в Луганской Народной Республике, чтобы рассказать о последствиях террористического удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местному общежитию. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Цель ясна — осмотреть место удара украинских войск по образовательному учреждению и студенческому общежитию. Журналисты из разных стран прибыли сегодня, чтобы документировать происходящее таким, какое оно есть», — сказал Махди Дирани.

Боевики киевского режима в ночь на 22 мая с помощью беспилотников атаковали учебный корпус колледжа в Старобельске, а также общежитие, где в тот момент были 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате террористической атаки погиб 21 человек, еще 63 пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что дипломатия, к сожалению, в этом случае не эффективна. Поэтому он поручил Минобороны подготовить ответ на действия Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что репортеры со всех континентов готовы приехать на место атаки ВСУ на ЛНР. При этом крупные западные СМИ предпочли игнорировать произошедшее в Старобельске.

