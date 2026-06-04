Орешкин: экономика РФ за три года выросла более чем на десять процентов

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Экономический рост позволил создать рабочие места для многих россиян.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Российская экономика за три года выросла более чем на десять процентов. Одновременно с этим европейская экономика прибавила лишь три процента. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Посмотрим теперь на российскую экономику. <…> за три года российская экономика прибавила более десяти процентов. Европа в этот же момент три процента прибавила», — отметил он.

Орешкин также подчеркнул, что бизнес в России расположился в нишах, брошенных западными предпринимателями, — это и вызвало рост экономики. При этом он отметил, что не все компании стали пользоваться этой возможностью.

Кроме того, Орешкин указал на новые возможности для активной и эффективной работы в условиях экономического роста. За несколько лет удалось дать многим россиянам рабочие места, а уровень безработицы в России — самый низкий в мире.

Ранее Решетников рассказал о будущем экономики России.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Он играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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