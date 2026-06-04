«Объединяет всех»: Дегтярев назвал ключевую силу спорта в России

Министр спорта Дегтярев: спорт — объединяющая сила России

Спорт — объединяющая людей из разных сфер сила России. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев во время открытия стенда Министерства спорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы ведомства, ПМЭФ остается одной из главных экономических площадок страны, а спорт помогает объединять тех, кто занимается развитием экономики, и тех, кто защищает Россию.

«Форум является ключевой экономической площадкой нашей страны. Спорт объединяет всех: и тех, кто экономику развивает, и тех, кто Родину защищает. Любовь к России и спорту нас объединяет», — отметил Дегтярев.

На стенде Минспорта гости форума смогут пройти опрос с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть проанализирует ответы и определит, какой вид спорта больше всего подходит человеку.

Сам Дегтярев также ответил на вопросы ИИ. По итогам опроса система решила, что спортивное призвание министра — это футбол.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его в этом году принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Организатором форума выступает фонд «Росконгресс». ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. На несколько дней Санкт-Петербург становится площадкой для обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гости ПМЭФ-2026 могут прокатиться на русской тройке. Такой формат — часть презентации Всероссийской федерации русской тройки на мероприятии.

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