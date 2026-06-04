«Многие совсем не русофобы»: Картайзер об отношении европейцев к России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 48 0

Евросоюз и РФ были главным торговым партнерами друг для друга в 1997 году.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Картайзер: многие европейцы не испытывают русофобию и по-прежнему любят Россию

Многие жители Европы не испытывают русофобских настроений и сохраняют хорошее отношение к России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, отношения России и Евросоюза (ЕС) раньше строились на взаимной экономической выгоде, так как стороны дополняли друг друга. Картайзер напомнил, что Евросоюз был главным торговым партнером России в 1997 году, а Россия в свою очередь играла такую же роль для ЕС.

«Наши экономики дополняют друг друга. В прошлом, в 1997 году, я до сих пор помню те дни, Европейский союз был первым торговым партнером России, а Россия — третьей торговой частью Европейского союза», — отметил депутат.

Также он добавил, что тогда между сторонами действовало соглашение о партнерстве, которое показывало возможность широкого сотрудничества. По мнению Картайзера, этот опыт говорит о том, что диалог и развитие связей между Россией и Европой возможны.

Отдельно депутат подчеркнул, что русофобия не является общей позицией европейского общества. Он пояснил, что во многих странах люди относятся к России с симпатией.

«Многие люди в Европе совсем не русофобы. Если посмотреть на население многих стран, на мою страну тоже, во многих странах Европы, в Греции, на Кипре, в Италии, во Франции люди любят Россию», — сказал Картайзер.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его основная тема в 2026 году звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники мероприятия обсуждают структурные изменения в экономике, развитие технологий, международное сотрудничество и поиск новых инструментов роста.

Деловая программа форума включает более 150 мероприятий. Среди них сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и международные диалоги с участием представителей БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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