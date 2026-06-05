Ресурс для рывка: Дмитриев заявил о преимуществе России в развитии ИИ

Глава РФПИ Дмитриев: дешевая энергия — преимущество России в сфере ИИ

Россия может стать одним из мировых лидеров по обеспечению сферы искусственного интеллекта (ИИ) дешевой энергией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Дмитриева, анализ показал, что у России есть возможность предоставлять энергию для проектов в сфере ИИ значительно дешевле, чем другие страны.

«Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для искусственного интеллекта. Если посмотреть на наши возможности, мы можем быть в три-четыре раза дешевле, чем другие источники энергии для искусственного интеллекта», — сказал он.

Глава РФПИ отметил, что в условиях быстрого развития технологического сектора стоимость энергии становится одним из ключевых факторов конкуренции. Для работы систем ИИ и крупных центров обработки данных требуется большое количество электроэнергии, поэтому доступ к недорогим ресурсам может стать важным преимуществом.

Также Дмитриев подчеркнул, что на базе дешевой энергии Россия может привлекать партнеров и развивать проекты в области искусственного интеллекта внутри страны.

«На базе этой дешевой энергии мы можем привлекать и строить партнерства в сфере искусственного интеллекта именно на территории России. Поэтому нам важно использовать наши преимущества и тот человеческий потенциал, который у нас есть», — добавил спецпредставитель президента.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и новые модели развития.

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