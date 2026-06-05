Путин: российский бизнесмен спрашивал совета по поездке в Киев

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 73 0

Предприниматель лично связался с лидером страны и сообщил о предложении, поступившем ему, посетить украинскую столицу.

Фото, видео: © РИА Новости/ Иван Секретарев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Один из представителей российского бизнеса около трех недель назад получил приглашение приехать в Киев, о чем решил посоветоваться с президентом РФ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, предприниматель лично связался с ним и сообщил о предложении посетить украинскую столицу. Бизнесмен пояснил, что, вероятно, разговор, который состоится на Украине, может касаться отношений между двумя странами.

«Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: «Владимир Владимирович». В принципе, человека я знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: «Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев», — поделился Путин.

При этом президент России отметил, что не стал запрещать предпринимателю отправиться в поездку, однако сразу подчеркнул, что тот не может представлять российскую сторону в каком-либо официальном качестве.

«Я ему говорю: «Послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле», — заявил глава государства.

Также Путин добавил, что бизнесмен хотел лишь выслушать предложения, а затем передать ему содержание разговора. Президент РФ, по его словам, ответил, что не может запретить такую поездку.

«А вас я не могу ни на что уполномочивать», — подчеркнул Путин.

В итоге представитель российского бизнеса отправился в Киев. По словам главы государства, там он встретился с человеком, который был автором письма с приглашением, в его резиденции.

Ранее Путин заявил, что Россия не видит готовности Украины к переговорам. Об этом глава государства сказал в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Это стало ответом на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в Берлине отказался обсуждать территориальные вопросы.

Путин напомнил, что конфликт начался с государственного переворота на Украине в 2014 году и обмана со стороны Европы, которая обещала мирное разрешение ситуации. Он подчеркнул, что «Минские соглашения» изначально не воспринимались всерьез, а в 2022 году ситуация обострилась, когда Киев возобновил боевые действия на юго-востоке страны.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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Тема:
ПМЭФ 2026
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