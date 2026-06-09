Военный вертолет США потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива
Рассматривается несколько возможных причин, приведших к аварии.
Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson / TT
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В районе Ормузского пролива потерпел крушение военный вертолет США AH-64 Apache. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
«В понедельник американский боевой вертолет Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива, и, по словам двух источников, знакомых с ситуацией, два члена экипажа были благополучно спасены», — уточнили в СМИ.
Причина падения еще не установлена, ведется расследование. По одной из версий, крушение произошло в результате попадания иранского орудия. По другой — к потере вертолета привела техническая неисправность.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Доминикане вспыхнул бизнес-джет. Пилоты попытались совершить экстренную посадку. Но сперва самолет подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе, а затем загорелся.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились два пилота. Оба они погибли.
Известно, что самолет направлялся в Техас, но по пути возникли проблемы с двигателем.
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