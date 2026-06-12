Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 направлявшихся к Москве БПЛА

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Силы ПВО сбили два БПЛА

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

По его данным, 12 июня отражена атака уже 21 дрона, направлявшегося в сторону столицы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве сбили семь украинских беспилотников на подлете к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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