Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

По его данным, 12 июня отражена атака уже 21 дрона, направлявшегося в сторону столицы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве сбили семь украинских беспилотников на подлете к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.