Армия России освободила Кутузовку в ДНР

Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских подразделений и взятии под контроль населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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