Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских подразделений и взятии под контроль населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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