Минобороны: ВС РФ уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане

Российские военные уничтожили последнюю линию снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен по переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Именно она, как заявили в Минобороны, оставалась последней артерией снабжения украинских подразделений на этом участке.

«Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», — заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. В обращении к гражданам президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее целями стали защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер отмечал, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

В Москве также заявляли, что попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем были проигнорированы Киевом. После этого Россия решила оказать военную поддержку республикам Донбасса, которые на тот момент были самопровозглашенными.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили начало специальной военной операции как «вторжение» и стали оказывать военную помощь киевскому режиму.

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