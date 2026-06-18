Спасены 16 фрагментов панорамы «Оборона Севастополя»

Сотни неравнодушных людей со всей страны предложили свою помощь в восстановлении музея-заповедника «Оборона Севастополя». Он полностью выгорел после целенаправленного удара украинского беспилотника. Легендарная панорама практически полностью утрачена. Но сотрудники музея, рискуя жизнью, в тот день смогли спасти 16 фрагментов знаменитого полотна. Сейчас главная задача специалистов — восстановить кровлю здания. Как идет эта работа, увидел наш корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

По предварительным оценкам Уничтожено около 90% полотна панорамы и почти весь предметный план. Произведение искусства будут восстанавливать после ремонта здания.

«Необходимо, в первую очередь, сделать противоаварийные работы с кровлей, которыми занимаются спасатели. Дальше ее восстановить, чтобы дождь и снег не падал, и здание не покрывалось грибковыми образованиями», — говорит директор музея Михаил Смородкин.

Из огня удалось вынести 16 крупных фрагментов полотна. Сейчас с ними работают реставраторы. Холст сильно пострадал от воды.

«Производится очистка и укрепление тех фрагментов, которые были вынесены из здания. Это нужно, чтобы остановить процессы разрушения живописи, которые продолжаются ввиду окисления», — поясняет Екатерина Малиновская, заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 гг.» Музея обороны Севастополя.

Большую часть фрагментов, рискуя жизнью, вынесли сотрудники музея обороны Севастополя. Этот рабочий день они запомнят на всю жизнь.

«Дым маслянистый, едкий — першило в горле из-за него. Срезали мы его обычным канцелярским ножом, что у нас было под рукой, резали по низу, по верху — докуда дотягивались. В 1942 году наши деды спасали, мы спасаем теперь», — вспоминает Евгений Исаев, начальник отдела информационных технологий Музея обороны Севастополя.

Целенаправленный удар беспилотника по историческому объекту шокировал всю страну. Панорама «Оборона Севастополя» - это не просто музей, это символ героической обороны города. Дрон врезался в крышу, горящие обломки упали вниз и подожгли панораму.

Пожар тушили 30 часов. Спасти копию всемирно известного произведения Франца Рубо не удалось. Но и власти Севастополя заявили, здание и панорама будут обязательно восстановлены в кратчайшие сроки. Предложения помочь музею обороны Севастополя приходят от художников и неравнодушных людей со всей страны.

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