Агитационный удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Военнослужащие применили FPV-дроны с аудиосистемами и системой сбросов агитлистовок.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео применения агитационного удара по позициям ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» нанесли агитационный удар по позициям ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Дроны с аудиосистемами барражировали над позициями противника, транслируя призывы сложить оружие и сдаться в плен. Также были сброшены агитационные листовки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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