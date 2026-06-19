«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
Пострадавшему — 11 лет, сейчас он в больнице.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
11-летний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ в Трубчевске Брянской области. Информацией поделился врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.
«Киевский режим атаковал с помощью БПЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела!» — написал врио главы области.
Ковальчук добавил, что несовершеннолетний находится в больнице, врачи оказали ему необходимую помощь.
«Враг продолжает варварски и бесчеловечно атаковать наше приграничье», — добавил врио губернатора области.
Ранее в Белоруссии атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области назвали попыткой втягивания страны в конфликт. Страна потребовала от Украины оперативно и жестко привлечь к ответственности виновных.
Инцидент произошел днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области. Украинский беспилотник атаковал автобус, в котором детская футбольная команда из Белоруссии ехала в Геленджик.
Всего в салоне транспорта находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала юных спортсменов в поездке.
По данным Минздрава Белоруссии, ранения получили восемь человек, среди которых шестеро детей. У пострадавших диагностировали осколочные ранения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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