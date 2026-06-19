«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 38 0

Пострадавшему — 11 лет, сейчас он в больнице.

Ребенок ранен в Брянской области из-за ВСУ— что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области

11-летний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ в Трубчевске Брянской области. Информацией поделился врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.

«Киевский режим атаковал с помощью БПЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела!» — написал врио главы области.

Ковальчук добавил, что несовершеннолетний находится в больнице, врачи оказали ему необходимую помощь.

«Враг продолжает варварски и бесчеловечно атаковать наше приграничье», — добавил врио губернатора области.

Ранее в Белоруссии атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области назвали попыткой втягивания страны в конфликт. Страна потребовала от Украины оперативно и жестко привлечь к ответственности виновных.

Инцидент произошел днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области. Украинский беспилотник атаковал автобус, в котором детская футбольная команда из Белоруссии ехала в Геленджик.

Всего в салоне транспорта находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала юных спортсменов в поездке.

По данным Минздрава Белоруссии, ранения получили восемь человек, среди которых шестеро детей. У пострадавших диагностировали осколочные ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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