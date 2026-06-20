В Брянской области в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек

Боевики киевского режима с помощью FPV-дронов нанесли удар по Суземке.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Суземском районе Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб один мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС.
«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб», — написал он, выразив глубокие соболезнования родным и добавив, что власти окажут семье поддержку.
Кроме того, по информации Егора Ковальчука, в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ранена женщина. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.
Регионы России ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о ходе которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только дроны, но и ракеты. Больше всего от украинской агрессии страдает мирное население в приграничье.
Ранее в результате атаки ВСУ в Брянской области был ранен 11-летний ребенок. До этого боевики киевского режима также с помощью беспилотников нанесли удар по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Ребята в сопровождении взрослых ехали на отдых в Геленджик.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 19 июн
- «Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
- 19 июн
- В Белоруссии атаку ВСУ на автобус назвали попыткой втягивания страны в конфликт
- 19 июн
- Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
- 19 июн
- Путин регулярно получает доклады об атаках дронов ВСУ
- 19 июн
- В результате пожара из-за атаки дронов ВСУ на Подмосковье погиб ребенок
- 19 июн
- За ночь силы ПВО России уничтожили 133 украинских беспилотника
- 19 июн
- Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников
- 18 июн
- Белоруссия призвала ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми
- 18 июн
- ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о гибели сотрудника после атаки украинских боевиков
- 18 июн
- Следственный комитет РФ будет расследовать удары ВСУ по регионам России
64%
Нашли ошибку?