В Брянской области в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

Боевики киевского режима с помощью FPV-дронов нанесли удар по Суземке.

В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Суземском районе Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб один мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС.

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб», — написал он, выразив глубокие соболезнования родным и добавив, что власти окажут семье поддержку.

Кроме того, по информации Егора Ковальчука, в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ранена женщина. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Регионы России ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о ходе которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только дроны, но и ракеты. Больше всего от украинской агрессии страдает мирное население в приграничье.

Ранее в результате атаки ВСУ в Брянской области был ранен 11-летний ребенок. До этого боевики киевского режима также с помощью беспилотников нанесли удар по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Ребята в сопровождении взрослых ехали на отдых в Геленджик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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