В Брянской области в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек

В Суземском районе Брянской области в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб один мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС.

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб», — написал он, выразив глубокие соболезнования родным и добавив, что власти окажут семье поддержку.

Кроме того, по информации Егора Ковальчука, в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ранена женщина. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Регионы России ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о ходе которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только дроны, но и ракеты. Больше всего от украинской агрессии страдает мирное население в приграничье.

Ранее в результате атаки ВСУ в Брянской области был ранен 11-летний ребенок. До этого боевики киевского режима также с помощью беспилотников нанесли удар по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Ребята в сопровождении взрослых ехали на отдых в Геленджик.

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