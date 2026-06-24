ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Информация об этом следует из ежедневной сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
Помимо этого, российские подразделения продолжают наносить противнику существенный урон в живой силе и технике. Так, расчеты ПВО 164-й бригады при помощи зенитных установок ЗУ-23 и крупнокалиберных пулеметов успешно отражают налеты дронов самолетного типа и барражирующих боеприпасов, обеспечивая надежное прикрытие наземных сил.
Кроме того, активно работает боевая авиация. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес высокоточный удар по опорному пункту ВСУ, применив авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведывательные службы подтвердили уничтожение цели, после чего борт благополучно вернулся на аэродром.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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