ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Информация об этом следует из ежедневной сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, российские подразделения продолжают наносить противнику существенный урон в живой силе и технике. Так, расчеты ПВО 164-й бригады при помощи зенитных установок ЗУ-23 и крупнокалиберных пулеметов успешно отражают налеты дронов самолетного типа и барражирующих боеприпасов, обеспечивая надежное прикрытие наземных сил.

Кроме того, активно работает боевая авиация. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес высокоточный удар по опорному пункту ВСУ, применив авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведывательные службы подтвердили уничтожение цели, после чего борт благополучно вернулся на аэродром.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. https://max.ru/tv5_news