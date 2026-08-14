Здание логистического центра Wildberries в Тверской области получило повреждения

Обломки украинских дронов задели стену здания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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В результате атаки украинских беспилотников товары на складе компании Wildberries в Тверской области не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба фирмы на своем канале в мессенджере МАКС.
«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадали», — уточнили в компании.
Там также уточнили, что их логистический комплекс получил незначительные повреждения. Обломки дронов задели стену здания. По информации пресс-службы, последствия атаки были оперативно ликвидированы.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из промышленных объектов маркетплейса Wildberries в Башкирии оказался в зоне воздушной атаки противника. В результате произошло возгорание. Сотрудники были оперативно эвакуированы. Известно также, что поврежденное здание не использовалось для хранения товаров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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