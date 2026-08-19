Средства ПВО за день уничтожили 438 украинских беспилотников

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 168 0

Дроны ВСУ зафиксировали в 12 регионах России и над Черным морем.

Сколько дронов ПВО сбила 19 августа

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России в своем канале в мессенджере МАКС.

«С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Часть беспилотников уничтожили над Черным морем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Уфе. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

Кроме того, в Богородском округе Подмосковья женщина получила ранение после падения обломка дрона. В Коломне в результате атаки пострадал 27-летний мужчина. В Раменском округе была ранена десятилетняя девочка.

С начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, украинские боевики регулярно осуществляют попытки атаковать объекты на территории России. Помимо беспилотников, ВСУ применяют ракеты, целями становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

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