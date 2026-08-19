Средства ПВО за день уничтожили 438 украинских беспилотников

Дроны ВСУ зафиксировали в 12 регионах России и над Черным морем.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России в своем канале в мессенджере МАКС.
«С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Как уточняется, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Часть беспилотников уничтожили над Черным морем.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Уфе. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.
Кроме того, в Богородском округе Подмосковья женщина получила ранение после падения обломка дрона. В Коломне в результате атаки пострадал 27-летний мужчина. В Раменском округе была ранена десятилетняя девочка.
С начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, украинские боевики регулярно осуществляют попытки атаковать объекты на территории России. Помимо беспилотников, ВСУ применяют ракеты, целями становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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