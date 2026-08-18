ВСУ направили к Москве свыше 600 БПЛА

|
Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 873 0

ПВО отразила атаку украинских беспилотников на столицу.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 18 августа — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Вооруженные силы Украины направили к Москве более 600 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, боевики предприняли попытку массированной атаки в ночь на 18 августа.

«В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», — написал мэр.

При этом он отметил, что к 05:40 были нейтрализованы еще семь дронов ВСУ.

В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал Собянин.

Боевики начали запускать БПЛА в сторону столицы в вечерние часы. К 21:08 средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре дрона противника. После полуночи атака усилилась. Только за полчаса — с 03:01 до 03:32 — стало известно о нейтрализации 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне, как писал 5-tv.ru, силы ПВО перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
18 авг
Почти 70 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
16 авг
Собянин: силы ПВО за ночь отразили атаку 600 беспилотников на Московский регион
16 авг
На подлете к Москве сбили 123 дрона ВСУ
15 авг
Почти 600 дронов ВСУ сбили в небе над Россией за ночь
15 авг
В Шатуре женщина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ
11 авг
Более 200 дронов ВСУ летели в сторону Москвы в ночь на 11 августа
11 авг
На подлете к Москве сбили семь беспилотников ВСУ
9 авг
Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
9 авг
Силы ПВО за ночь уничтожили 153 украинских беспилотника над регионами России
8 авг
Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву
+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
«Об этом мечтал Табаков»: Машков рассказал, как театр растит молодых режиссеров
6:15
Спасатели обнаружили восьмерых пропавших на Эльбрусе туристов
6:00
Расчеты БПЛА оказывают поддержку штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
5:49
ВСУ направили к Москве свыше 600 БПЛА
5:21
«Воля, инстинкт и память»: Владимир Машков рассказал о трех составляющих таланта

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
«Это ужасно»: что известно о болезни Нелли Уваровой
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео