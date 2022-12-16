Саввин день: почему 18 декабря желательно остаться дома

Христианский мир 18 декабря вспоминает Савву Освященного. Он известен как создатель Иерусалимского устава, который и сегодня используется в православных церквях.

Савва Освященный

Святой жил на рубеже V–VI веков в Каппадокии в городе Муталаска— на территории современной Турции.

Родился в знатной христианской семье. В возрасте восьми лет Савва стал послушником в монастыре святой Флавианы — в это время его родители находились в отъезде в Александрии. Когда они вернулись, Савва отказался покидать обитель и в 17 лет принял постриг. Вскоре он перешел в монастырь Пассариона Великого в Палестине. А потом в обитель Мукеллик, известную строгим уставом. Здесь он оставался 17 лет. Будучи учеником отца Феоктиста. После его смерти Савва ушел в затвор, в котором пробыл пять лет.

Репродукция детали иконы "Житие Саввы Освященного" Савва и пастухи" (XVII век). © РИА Новости

После Савва перешел в Иорданскую пустыню и обосновался недалеко от монастыря преподобного Герасима Иорданского. Вскоре к нему стали собираться ученики. В 484 году святой устроил пещерную церковь. Она положила основу будущей лавре. Всего же в пустыне он основал семь обителей. Позже по просьбе монахов иерусалимский патриарх сделал Савву блюстителем всех палестинских лавр. Одним из очевидных божественных явлений стал забивший во время засухи посреди Лавры источник, а затем обильный дождь, происходили исцеления больных и юродивых.

Святой почил 5 декабря 532 года. В 1256 году его нетленные мощи перевезли в Венецию — в церковь Сан-Антонио. А 12 ноября 1965 года их вернули в лавру Саввы Освященного.

Саввин день — традиции 18 декабря

На Руси этот день называли Савиным, а еще Саввой с салом (сохранилась поговорка: «Савва съел сало, утерся, заперся, сказал: «не видал»).

Этот праздник считался домашним — в гости ходить было не принято, говорили: «Не ходи за порог — не мешай мостить дорог» (на Савву окончательно останавливался прочный санный путь). «В день Саввы — дома Главы». Также сегодня действовали запреты на различные женские работы, например на прядение. Но можно было толочь просо и ячмень к сочельнику и заниматься изготовление обуви.

Особое отношение 18 декабря было к лошадям: их холили и лелеяли, а хозяину лошади сегодня строго-настрого запрещалось ругаться.

Следили и за погодой. Если в печи трещали дрова и огонь был красный, ждали суровых морозов. О них же говорил дым, поднимающийся в небо столбом. А если дым опускался к земле, значит, скоро быть снегу.

В этот день внимательно наблюдали за погодой, и даже существовала присказка: «Варвара (Илиопольская) мостит, Савва гвозди вострит, Никола (Николай Чудотворец) прибивает». Как говорили в старину, Савва продолжает работу Варвары.

В народе ходила присказка, что «Савва на мороз тороват» (то есть щедр), и, как правило, в этот день бывали сильные морозы. Кроме того, в старину следили, сколько снега выпадет в это день, поскольку хороший снежный покров был важен для хорошей зимней дороги, которая благодаря ему получалась без рытвин и ухабов.

Что нельзя делать 18 декабря

Новые дела начинать сегодня не стоит — лучше посвятить время обыденной и несложной работе. Пассивность крайне нежелательна — именно сейчас ленность, бесполезное сидение в соцсетях могут оказать разрушительное воздействие.

На Руси считалось, что беременным 18 декабря нельзя мыть голову. Также считалось, что ребенок ослушавшейся сегодня запрета женщины в будущем будет страдать от проблем с памятью.

Что можно делать 18 декабря

Так как в этот период обострена интуиция, активизируются умственные способности, улучшается память, то терять время в процессе самообразования категорически нельзя. Лучше всего отвлечься от всего окружающего и обдумать текущие дела, а также планы.

На Руси женщины устраивали посиделки. Однако они не праздно болтали, а занимались рукоделием. Гостей в Саввин день было принято угощать постными блюдами — из-за Рождественского поста.

Приметы на 18 декабря