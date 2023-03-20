«Бритни Спирс на минималках»: почему подписчики ополчились на Ольгу Бузову

Ольга Бузова надолго запомнит экстремальное путешествие за границу. Какие опасности подстерегали звезду в Африке, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова вернулась в Россию после двухмесячного отсутствия. С какими трудностями столкнулась артистка за границей? Правда, что ее покусали смертельно опасные насекомые? По чему больше всего скучала звезда вдали от дома? Из-за чего на нее ополчились подписчики? И что общего у Ольги и голливудской дивы Дженнифер Лопес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Если королева Африки вернулась в Россию, получается, я — королева России! Почему-то у меня была какая-то такая мысль. А что рождается в голове у Ольги Бузовой, это и есть истина», — заявила телеведущая.

Звезда два месяца провела в жаркой Африке. Но на солнечном континенте артистка не отдыхала, а работала.

«Мне главное, чтобы была красота в кадре для вас, для зрителей. Поэтому сидеть на корточках в песке, делать маникюр для красоты, для кадра, для вас. Я готова на все», — уверяет певица.

Бузова делится: расслабляться нельзя было ни на секунду. Ведь на каждом шагу ее поджидала опасность.

«Даже микроцель: дойти до номера. Сохранять безопасность, конечно, не выходить из машины. Когда просто ты открываешь окошко, и вот лев. И ты понимаешь, что просто секунда, ты руку вытащишь, и тебя не будет», — рассказывает теледива.

Съемки едва не стоили звезде жизни. Ольгу покусали тропические насекомые, которые являются переносчиками серьезных болезней. Эту поездку она точно запомнит надолго.

«Меня покусали мошки. Было тяжело, было очень жарко, правда», — признается Бузова.

После такого экстремального путешествия обычные вещи стали казаться девушке настоящей диковинкой.

«Не понимаю, почему я хожу в туалет, а не в палатку», — удивляется звезда.

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Бузова признается: больше всего ей не хватало близких. И самым главным счастьем было снова увидеть родные лица и любимого питомца.

«Я очень была счастлива видеть свою собачку. Вчера удалось увидеть некоторых друзей. Они сделали мне сюрприз, поэтому план лечь в двенадцать ночи не сработал», - поделилась телеведущая.

Родители и друзья очень переживали за Ольгу. Особенно когда узнали об укусах мошкары. Мама-врач прекрасно понимала, какие могут быть последствия для дочери: от сильной аллергии до занесения опасной инфекции. Это чудо, что Бузовой повезло и все закончилось хорошо.

За время отсутствия в Москве теледива не давала поклонникам забыть о себе и регулярно радовала их откровенными снимками. Особенно часто в ее блоге появлялось фото самой выдающейся части тела.

«Попа у меня обалденная!» — оценила Бузова.

Некоторых смутило количество обнаженки на странице телеведущей. А после того как девушка выложила несколько видео своих танцев, народ и вовсе обвинил ее в распутном поведении и обозвал «Бритни Спирс на минималках»:

«Бузова, что с тобой? Делаешь ты, а стыдно мне!».

«Танец призвания самца?».

Но не только поклонники скептически отнеслись к поведению звезды.

«Потому что у нее нет мужика, у нее нет секса. Это поиск любовника, это призыв: „Мужчины, ну вот я, возьмите меня“. Поэтому она показывает все что можно и нельзя», — считает светский журналист Феликс Грозданов.

Некоторые, наоборот, восторгались фигурой теледивы и сравнили ее с другой знаменитостью — Дженнифер Лопес:

«Такая вы тут сочная».

«Вам удалось сделать из себя конфетку».

Свое восхищение высказал и певец Митя Фомин:

«Слушайте, это красиво, это же красиво, да. Но в случае Оли — это вообще прекрасно».

Кто-то из комментаторов даже предложил поющей телеведущей застраховать свои роскошные формы.

«Сейчас у меня вайб такой: я сама заплачу, заплачУ не заплАчу. По поводу страховки пока не думала. Это нужно подумать. Вы знаете, с этим иногда бывают проблемы», — заявила Бузова.

Она не против сравнения со звездой Голливуда. Но объяснила, что считает красивое тело далеко не единственным своим достоинством.

«Самое главное, что у меня потрясающее сердце и душа. Вся эта обертка и вообще вся красота — она в первую очередь, действительно, внутри», — сказала певица.

Бузовой важно, чтобы люди видели в ней не только яркую артистку, но и добрую ранимую девушку. А стройная фигура — просто бонус. Хоть и очень приятный.