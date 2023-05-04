Личный бренд за 172 миллиона в год: у Лерчек нашелся еще один источник дохода

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Рита Миронова
Рита Миронова 167

Блогер Чекалина заработала на косметике 172 миллиона рублей за год

Личный бренд за 172 миллиона в год: у Лерчек нашелся еще один источник дохода

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Суд запретил Валерии Чекалиной пользоваться интернетом, однако бизнес-проекты блогерши продолжают приносить ей деньги.

Валерия «Лерчек» Чекалина, лишенная доступа в соцсети, заработала еще 200 миллионов рублей. Как пишет KP.RU, доход блогерши продолжает приносить косметический бренд. На днях компания отчиталась о доходах за 2022 год: выручка составила 172 миллиона рублей, а чистая прибыль — 78 миллионов рублей. За год показатели выросли почти в полтора раза.

Вторая компания Лерчек, через которую она продавала «марафоны стройности», за 2022 год принесла семье Чекалиных более двух с половиной миллиардов рублей. При этом задекларированная прибыль компании — 255 миллионов рублей.

Суд запретил блогерше и ее мужу пользоваться соцсетями, пока идет расследование. Лерчек утверждала, что источник дохода у нее единственный — это личный блог и подписчики. При этом у семейства есть несколько бизнес-проектов, которые, как выяснилось, продолжают приносить им доход.

Валерию Чекалину и ее супруга Артема заподозрили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределили весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из известных блогеров находится на «прицеле» у правоохранителей.

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