Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Что делать россиянам задержанных или отмененных рейсов из-за войны в Иране? И куда звонить застрявших на Ближнем востоке туристам — вся информация на 5-tv.ru.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Военные действия между Ираном, Израилем и вовлеченными в конфликт государствами Персидского залива привели к ограничениям на авиасообщение и перемещение в регионе. Ряд стран закрыли воздушное пространство, отменены и задержаны рейсы, создаются риски для международных перелетов.
Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль, а над рядом соседних государств действуют ограничения на пролет воздушных судов из-за опасной обстановки.
Что делать находящимся в Иране, Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Омане россиянам и куда обращаться — в материале 5-tv.ru.
Сколько российских туристов сейчас в Иране, Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Омане
По данным АТОР, в странах Персидского залива и соседних государствах находятся десятки тысяч граждан России:
- ОАЭ — около 50 000 человек (включая самостоятельных и организованных туристов, а также транзитных пассажиров);
- Катар — около одной тысячи;
- Оман — около 700;
- Бахрейн — около 300.
Турпоток в Иран и Израиль сейчас минимален. Об эвакуационных рейсах речи нет, сообщил Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы РСТ.
15 июня 2025 года Минэкономразвития выпустило рекомендацию воздержаться от поездок в эти страны из-за политической нестабильности. Туроператоры не продают туда путевки. В Иране остаются несколько сотен самостоятельных путешественников и командированных, а в Израиле — несколько тысяч человек, приехавших по делам, на лечение или к родственникам.
Больше всего российских туристов сейчас в ОАЭ — около 50 тысяч организованных путешественников, по предварительным оценкам РСТ. Туроператоры и принимающие компании поддерживают с ними связь, жалоб нет.
Абдюханов посоветовал туристам не терять контакт с туроператорами и авиакомпаниями, следить за онлайн-табло и быстро реагировать на изменения в расписании.
Закрытие воздушного пространства: какие страны ввели ограничения
Росавиация уведомила российские авиакомпании о закрытии и ограничениях в воздушном пространстве ряда ближневосточных стран.
Полностью закрыли небо:
- Бахрейн;
- Ирак;
- Катар;
- Кувейт.
Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. Позднее стало известно, что власти Оман закрыли для полетов аэропорт столицы — Маскат.
Росавиация выпустила собственное уведомление (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушного транспорта. Документ действует до 02:59 мск 2 марта.
При выполнении полетов в страны Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано:
- Выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран;
- Соблюдать усиленные меры безопасности;
- Постоянно мониторить рекомендации авиационных властей иностранных государств.
Что делать пассажирам отмененных рейсов
Отмена рейсов в Дубай и Абу-Даби: сообщение авиакомпании
В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве ОАЭ авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все рейсы 28.02.26 в/из Дубая и Абу-Даби.
Что будет с рейсами 1 марта:
На 1 марта выполнение рейсов по этим направлениям планируется на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.
Пассажирам предоставляется:
- Переоформление билетов на ближайшие даты при наличии мест;
- Оформление вынужденного возврата средств.
- Информирование осуществляется по контактам, указанным в бронировании.
Авиакомпания продолжает мониторинг ситуации и будет корректировать расписание с учётом безопасности полетов.
Кроме того, авиакомпания S7 отменила сегодняшние рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай, полеты в обратном направлении перенесены. Самолет, который успел вылететь из Новосибирска в Дубай, совершил посадку на запасном аэродроме в Карачи (Пакистан).
«В настоящий момент пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта. Авиакомпания находится на связи с Посольством Российской Федерации в Пакистане. В аэропорт направлены два представителя консульства для работы с пассажирами и оказания содействия на месте», — говорится в официальном сообщении авиакомпании.
Обстановка в аэропортах Москвы 28 февраля: задержки рейсов
Массовые задержки, переносы и отдельные отмены рейсов в Дубай, Абу-Даби и Доху зафиксированы в московских аэропортах.
Что делать пассажирам задержанных и отмененных рейсов:
- Проверять статус рейса перед выездом в аэропорт;
- Следить за уведомлениями авиакомпаний;
- Учитывать возможные переносы и изменения маршрута.
Куда обращаться россиянам: телефоны посольств и горячая линия МИД РФ
МИД РФ опубликовал телефоны экстренной связи с российскими диппредставительствами в регионе.
Экстренные телефоны посольств России
Иран
+98 21 6670 1161/63
Израиль
+972 54 962 2341
+972 3 522 67 44
Катар
+974 55 88 76 59
Бахрейн
+973 1772 5222
+973 3940 3237
ОАЭ (Генконсульство в Дубае)
+971 50 454 77 54
Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ (круглосуточно)
+7 495 695-45-45
e-mail: dskc@mid.ru
В МИД РФ заявили, что дополнительная информация будет публиковаться по мере изменения обстановки.
Рекомендации посольств России гражданам РФ
ОАЭ
Генконсульство России в Дубае призвало соблюдать осторожность на фоне обострения ситуации.
Рекомендации:
- Соблюдать разумные меры предосторожности;
- Проявлять повышенную внимательность;
- воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
При этом туристическая и курортная инфраструктура в Дубае функционирует в штатном режиме. Объекты, представляющие военный интерес, находятся вдали от туристических зон.
Иран
Посольство России в Иране рекомендовало:
- Покинуть страну при наличии такой возможности;
- Воздержаться от поездок в Иран до последующих уведомлений;
- Сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Израиль
Посольство России в Израиле рекомендовало гражданам РФ покинуть страну до нормализации обстановки при наличии такой возможности. Также гражданам, находящимся в стране, рекомендовано:
- Сохранять спокойствие и бдительность;
- Строго соблюдать указания израильских властей;
- Находиться вблизи оборудованных защищенных помещений;
- Не покидать их до уведомления местных властей.
Помимо этого, продолжают работать КПП «Ицхак Рабин» («Вади-Араба») на границе Израиля и Иордании, он открыт 28 февраля для выхода пассажиров до 20:00 (21:00 мск) и выезда автомобилей до 19:00 (20:00 мск).
КПП «Алленби» («Король Хусейн»), также на израильско-иорданской границе, 28 февраля закрыт, он откроется с 1 марта в обычном режиме.
Россиянам для въезда в Иорданию виза, как и в Египет, не требуется.
«Для избежания ненужных задержек рекомендуется оплачивать пограничные сборы заранее онлайн. Остальные сухопутные переходы на данный момент закрыты в соответствии с указаниями служб безопасности Израиля и будут открыты после получения соответствующего разрешения», — указали в посольстве.
Общие рекомендации россиянам в регионе
Посольства России в Катаре, Иране и Бахрейне рекомендуют:
- Избегать военных объектов;
- Не посещать места массового скопления людей (супермаркеты, парки и т. д.);
- По возможности оставаться в месте проживания (дом, гостиница);
- По возможности не отправлять детей в детские сады, школы и вузы.
Актуальная информация и дополнительные рекомендации публикуются на официальных страницах посольств и МИД России.
Если вы находитесь в ОАЭ, Катаре, Израиле, Иране, Бахрейне или Омане и ищете информацию о закрытии неба, отмене рейсов, выезде из страны или телефонах посольств — проверяйте официальные сообщения авиакомпаний и дипломатических миссий, а также уточняйте статус рейса перед поездкой в аэропорт.
