На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Насти Осиповой

, 10:39 Репортаж 312

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 206

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для трехлетней Насти. У девочки миелодиспластический синдром — это заболевание кроветворной системы, которое в любую минуту может перерасти в острый лейкоз. Чтобы этого избежать, Насте необходима пересадка костного мозга.

Донора искали по всему миру и наконец нашли. Впереди дорогостоящая процедура по забору и доставки клеток в Москву. Для этого нужно заплатить один миллион восемьсот тысяч рублей. Деньги для семьи девочки неподъемные. Но мы с вами можем помочь.

— А Мими больно. Ей больно, да? А тебе больно? Нет…

Словно маленькая обезьянка из ее любимой книжки про путешествие к вулкану Настя смешно строит рожицы. И совсем не боится, когда больно. Малышка потерпит и даже попробует не капризничать.

— Она чувствовала огромную заботу и любовь. Лекарство было горьким, но она с удовольствием его пила!

У Насти тоже скоро начнется интенсивное лечение. А пока она, как героиня ее книжки — живет словно на вулкане. Миелодиспластический синдром — заболевание кроветворной системы — в любую минуту может перерасти в острый лейкоз. Когда это случится — через год месяц или прямо завтра — не знает никто.

— Сейчас симптомов нету никаких. А химию сделают — там уже, естественно, пойдут симптомы. Не переживай, мам! Не переживай, — говорит мама Насти Юлия.

Настя тут же успокаивает маму. Хотя в три года и не понимает, почему та стала так часто плакать, папа с братом остались дома в Орле, а они вдвоем в палате, из которой выпускают не дальше коридора. И то обязательно в маске.

— Носик дышит у тебя? Вот умничка.

Иммунитет Насти беззащитен перед любыми инфекциями: грибковыми, бактериальными, вирусными. Из-за генетической мутации костный мозг девочки работает неправильно — тромбоциты снижаются до критического уровня, возрастает риск кровотечений — не просто кожных, но и внутренних. Единственный шанс кардинально переломить ситуацию — пересадка костного мозга.

— Перед трансплантацией мы проводим кондиционирование — это химиотерапия, которая чистит костных мозг, подготавливает площадку для заселения чужим костным мозгом. И когда он приживается, он начинает хорошо правильно работать, и ребенок может жить дальше активной нормальной жизнью, — рассказывает врач-гематолог, заведующая отделением гематологии и химиотерапии № 1 РДКБ Екатерина Пристанскова.

Костный мозг хотели взять у брата, но как донор он не подошел. С родителями у Насти совпадение лишь наполовину — а в ее случае успех гарантирован лишь при стопроцентном сходстве. Генетического близнеца для девочки три месяца искали по всему миру через международный регистр.

— Видно, нам повезло — позвонили, сказали, донор нашелся. Потому что есть люди, которые годами ждут. В нашей ситуации пока хуже не стало надо уже делать пересадку. Чем быстрее, тем лучше, — говорит мама Насти.

Останавливает только одно — огромная для семьи сумма в один миллион 800 тысяч рублей. Столько маме-продавцу и папе-водителю нужно заплатить за поиск донора, забор и доставку его клеток в Москву. Деньги нужны срочно, пока состояние Насти позволяет сделать операцию. Главное успеть, и тогда единственная и такая простая для них мечта обязательно сбудется.

— Для меня сейчас одно, чтобы моя дочка выздоровела. И все было как раньше, — заключила мама девочки.

Тема:
День Добрых Дел 206
20 дек
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Насти Осиповой
14 дек
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Арсения Антипина
13 дек
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Арсения Антипина
7 дек
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Андрея Свинухова
6 дек
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Андрея Свинухова
30 нояб
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Ксении Красохи
29 нояб
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Ксении Красохи
23 нояб
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Риты Дашиевой
22 нояб
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Риты Дашиевой
16 нояб
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Алины Залаевой

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:40
Юная и нетрезвая модель на Merсedes разнесла три машины на Рублевке и рассказала об этом в Instagram
19:23
Глава Якутии заверил Путина в нужности моста через реку Лена
19:05
Отец братьев Гасангусейновых рассказал, при каких обстоятельствах были убиты сыновья
18:58
Путин считает необходимым введение ответственности в интернете
18:50
«Надежды не теряем» — онкобольные Сенчукова и Рыбин о здоровье
18:38
«Острая проблема» — Путин пообещал помочь обманутым дольщикам
18:34
На территории аэропорта «Внуково» полыхает автомобиль — видео
18:14
Президент Польши отстранил посла на Украине от должности
18:03
«Воздушный коридор без пробок» — в «Сколково» рассказали об аэротакси
17:52
«Я мечтал быть разведчиком» — Путин дал интервью тяжелобольной девочке
17:40
Депутаты Госдумы отказались от новогоднего корпоратива
17:39
Путин: Работа по борьбе с допингом идет колоссальная, но проблема еще не решена
17:34
«Все в порядке» — Путин ответил на вопрос о здоровье
17:31
«Неудачное фото»: Певица Саша Савельева прокомментировала свою беременность
17:29
«Крым — не исключение»: Путин о военной политике России
17:21
Путин: Трамп должен быть готов к новым атакам со стороны Конгресса
17:08
«Не бесноваться!» — в Верховной раде опять мордобой
17:01
Меган Маркл рискнула здоровьем будущего ребенка ради красоты
16:56
Владимир Путин назвал два главных события 2018 года
16:49
Черноморский флот разработал план действий на случай вооруженных провокаций

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама