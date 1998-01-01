На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Насти Осиповой

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для трехлетней Насти. У девочки миелодиспластический синдром — это заболевание кроветворной системы, которое в любую минуту может перерасти в острый лейкоз. Чтобы этого избежать, Насте необходима пересадка костного мозга.

Донора искали по всему миру и наконец нашли. Впереди дорогостоящая процедура по забору и доставки клеток в Москву. Для этого нужно заплатить один миллион восемьсот тысяч рублей. Деньги для семьи девочки неподъемные. Но мы с вами можем помочь.

— А Мими больно. Ей больно, да? А тебе больно? Нет…

Словно маленькая обезьянка из ее любимой книжки про путешествие к вулкану Настя смешно строит рожицы. И совсем не боится, когда больно. Малышка потерпит и даже попробует не капризничать.

— Она чувствовала огромную заботу и любовь. Лекарство было горьким, но она с удовольствием его пила!

У Насти тоже скоро начнется интенсивное лечение. А пока она, как героиня ее книжки — живет словно на вулкане. Миелодиспластический синдром — заболевание кроветворной системы — в любую минуту может перерасти в острый лейкоз. Когда это случится — через год месяц или прямо завтра — не знает никто.

— Сейчас симптомов нету никаких. А химию сделают — там уже, естественно, пойдут симптомы. Не переживай, мам! Не переживай, — говорит мама Насти Юлия.

Настя тут же успокаивает маму. Хотя в три года и не понимает, почему та стала так часто плакать, папа с братом остались дома в Орле, а они вдвоем в палате, из которой выпускают не дальше коридора. И то обязательно в маске.

— Носик дышит у тебя? Вот умничка.

Иммунитет Насти беззащитен перед любыми инфекциями: грибковыми, бактериальными, вирусными. Из-за генетической мутации костный мозг девочки работает неправильно — тромбоциты снижаются до критического уровня, возрастает риск кровотечений — не просто кожных, но и внутренних. Единственный шанс кардинально переломить ситуацию — пересадка костного мозга.

— Перед трансплантацией мы проводим кондиционирование — это химиотерапия, которая чистит костных мозг, подготавливает площадку для заселения чужим костным мозгом. И когда он приживается, он начинает хорошо правильно работать, и ребенок может жить дальше активной нормальной жизнью, — рассказывает врач-гематолог, заведующая отделением гематологии и химиотерапии № 1 РДКБ Екатерина Пристанскова.

Костный мозг хотели взять у брата, но как донор он не подошел. С родителями у Насти совпадение лишь наполовину — а в ее случае успех гарантирован лишь при стопроцентном сходстве. Генетического близнеца для девочки три месяца искали по всему миру через международный регистр.

— Видно, нам повезло — позвонили, сказали, донор нашелся. Потому что есть люди, которые годами ждут. В нашей ситуации пока хуже не стало надо уже делать пересадку. Чем быстрее, тем лучше, — говорит мама Насти.

Останавливает только одно — огромная для семьи сумма в один миллион 800 тысяч рублей. Столько маме-продавцу и папе-водителю нужно заплатить за поиск донора, забор и доставку его клеток в Москву. Деньги нужны срочно, пока состояние Насти позволяет сделать операцию. Главное успеть, и тогда единственная и такая простая для них мечта обязательно сбудется.

— Для меня сейчас одно, чтобы моя дочка выздоровела. И все было как раньше, — заключила мама девочки.