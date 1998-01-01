Владимир Путин поможет с возведением спортплощадки для детей-сирот в Петербурге

Президент Владимир Путин лично решит вопрос со строительством крытого футбольного поля для бесплатных занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Маргариты Баулиной. По ее словам, активисты не могут реализовать социальный проект уже в течение двух лет.

— Обиваем пороги кабинетов, пишем письма и в итоге натыкаемся на полное безразличие, — пожаловалась Баулина российскому лидеру.

— Я поговорю с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Уверен, что вопрос будет решен, — заверил Путин.

Ранее Пятый канал сообщал, что также в рамках большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал помочь со строительством жилья для ученых в Новосибирске.