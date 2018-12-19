Роман сыровара Лебедева с героиней «Холостяка» может быть договорным

, 21:51 297

Пользователи соцсетей не верят в чувства финалиста шоу «Замуж за Бузову» к Алле Лагутиной.

Фото: Instagram @lebedevdenis.ru

Тема:
Ольга Бузова 326

Разбивший сердце Ольги Бузовой сыровар из Суздаля Денис Лебедев продолжает монетизировать популярность, которая последовала после шоу «Замуж за Бузову», пишет сайт KP.RU.

Пользователи соцсетей утверждают, что суздальский сыровар закрутил роман с участницей проекта «Холостяк» Аллой Лагутиной только для того, чтобы оставаться «на волне». Их отношения многие считают тщательно спланированной пиар-кампанией.

 
 
 
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Публикация от Денис Лебедев (@lebedevdenis.ru)

Пока Лебедев выкладывает в Instagram романтичные фотографии с Лагутиной, его заметили в Таиланде в компании незнакомки.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Лебедев впервые рассказал о романе с Аллой Лагутиной.

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