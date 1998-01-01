В Верховную раду внесен проект обращения к Порошенко об объявлении войны России

В парламент Украины внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Соответствующий документ «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией» зарегистрирован в пятницу на сайте Рады. Однако сама пояснительная записка к нему отсутствует.

Автором документа является беспартийный депутат Виталий Куприй, который разместил в Facebook его копию.

Facebook @kupriyofficial

При этом ранее Куприй обвинял Порошенко в госизмене.

Депутаты Рады не впервые выступают с такой инициативой — подобный вопрос неоднократно выносился на рассмотрение украинского парламента, однако при обсуждении не набирал необходимого количества голосов.

Ранее Пятый канал сообщал, что после инцидента в Керченском проливе Украина снова готовит проход своих ВМС в этом месте акватории.

Вместе с тем Черноморский флот России разработал план действий на случай вооруженных провокаций.