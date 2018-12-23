Дмитрий Песков рассказал о странных вопросах во время пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков рассказал, что на большую пресс-конференцию Владимира Путина попали люди, не имеющие никакого отношения к журналистике. Поступало много жалоб и, подчас, недостоверной информации. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил в передаче «Москва. Кремль. Путин».
В частности пресс-секретарь вспомнил жалобу, которая была основана на не самых достоверных сведениях. Журналист рассказал президенту о том, что многие жители Ленобласти и Карелии не получают газа из-за нежелания газовых компаний ремонтировать оборудование. Как выяснилось позже, эта информация не соответствовала действительности.
— По сути, это можно назвать клеветой, — отметил Песков.
В течение года президент России проводит несколько полноформатных мероприятий, имеющий свою специфику. Так, ежегодно проходит Прямая линия с главой государства, на которой именно жители страны могут задать все волнующие их вопросы. В 2018 году она проводилась 7 июня.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, когда состоится следующая Прямая линия президента.