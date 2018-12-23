Дмитрий Песков рассказал о странных вопросах во время пресс-конференции Путина

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По словам пресс-секретаря президента России, на пресс-конференцию президента России попали люди, не являющиеся сотрудниками СМИ.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 54

Дмитрий Песков рассказал, что на большую пресс-конференцию Владимира Путина попали люди, не имеющие никакого отношения к журналистике. Поступало много жалоб и, подчас, недостоверной информации. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил в передаче «Москва. Кремль. Путин».

— Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам — разные жалобы и так далее. Фактически это были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они, по сути, отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту, — цитирует Пескова РИА Новости.

В частности пресс-секретарь вспомнил жалобу, которая была основана на не самых достоверных сведениях. Журналист рассказал президенту о том, что многие жители Ленобласти и Карелии не получают газа из-за нежелания газовых компаний ремонтировать оборудование. Как выяснилось позже, эта информация не соответствовала действительности.

— По сути, это можно назвать клеветой, — отметил Песков.

В течение года президент России проводит несколько полноформатных мероприятий, имеющий свою специфику. Так, ежегодно проходит Прямая линия с главой государства, на которой именно жители страны могут задать все волнующие их вопросы. В 2018 году она проводилась 7 июняВ шестнадцатый раз лидер страны общался с гражданами в таком уникальном для политика его уровня формате. Общение длилось более четырех часов, пришло 2,5 миллиона обращений, из них на 79 вопросов президент ответил.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, когда состоится следующая Прямая линия президента.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 54
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