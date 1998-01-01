Задержанный в Керченском проливе украинский моряк передал письмо из СИЗО

Один из задержанных в результате инцидента в Керченском проливе моряк, военнослужащий украинских Военно-морских сил (ВМС) Андрей Эйдер, переправил сообщение из московского СИЗО. Информация об этом стала известна в понедельник, 24 декабря.

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Как передает «Украинская правда», отправить послание на родину помог адвокат. В письме моряк ссобщает, что обстановка в следственном изоляторе нормальная — камера отапливается, в распоряжении задержанных холодильник, чайник, литература. 19-летний военнослужащий сообщил, что очень сильно хочет вернуться домой в самое ближайшее время.

— Понятия не имею, на сколько это все затянется — полгода, год, — сообщил моряк.

Эйдер также написал, почти полностью восстановился после ранений, полученных в ходе задержания. Молодой человек испытывает неудобства только при ходьбе по лестнице.

Ранее Пятый канал сообщал, народные депутаты Украины внесли на рассмотрение Верховной рады проект обращения к Порошенко об объявлении войны России.