«Страшный сон хореографа»: В сети обрушились на Бузову за танец к новой песне

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31 декабря телезвезда и певица порадовала поклонников новогодним клипом, который не всем пришелся по душе.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 336

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова в новогоднюю ночь презентовала новый клип на песню под названием «Танцуй под Бузову». Новая композиция звезды посвящена Новому году.

В клипе, который опубликован на канале Ольги Бузовой на YouTube, люди исполняют танец, который в сети уже прозвали «бузодэнсингом» за повторяющиеся из клипа в клип движения под незамысловатые текст и музыку.

На этот раз певица призывает слушателей «трясти своими арбузами» под легкую музыку Бузовой, прыгая, выпятив нижнюю часть спины. Однако не всем пришлась по душе песня и танец. Многие раскритиковали новое творение артистки, назвав его раздражающим и непрофессиональным.

— Боже! Этот танец — страшный сон хореографа...

— Представляю сколько хореографов ставило такой сложный танец! И сколько у нее таланта, что бы его повторить

— Кто танец придумывал? Я в детском саду больше и сложнее движения танцевала

— После этих танцев и песни на тебя даже смотреть тошно стало, а так всегда хорошо относилась

— Это танцы?! Это радикулит кого-то скрючил?! :) :)))

— Скупиди копировала, думает, что сейчас будут танцевать это.

— Вот это индивидуум, все удивляются! ни голоса, ни пластики, петь не умеет, разводит молодежь и засоряет мозги, — написали злопыхатели.

Однако нашлись и те, кто поддержал певицу, опубликовав с хэштегом #танцуйподбузову ролики, где они исполняют предложенный Ольгой танец. Некоторые из записей певица опубликовала в Stories своего Instagram.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Бузова опубликовала «танцевальный боевик» с участием Вассермана.

Тема:
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