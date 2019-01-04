Американский военный назвал «хитрым шагом» вывод войск США из Сирии

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что американцы перехитрили Россию тем, что начали вывод войск из Сирии, пишут РИА Новости.

По его мнению, этот шаг должен поссорить Москву с другими участниками конфликта — Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами. Макгрегор отметил, что теперь Россия будет вынуждена сделать выбор между этими сторонами. Речь идет о северных районах Сирии, куда могут вторгнуться тысячи турецких солдат, готовых напасть на курдов.

— Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев , — пояснил Макгрегор.

В начале января 2019 года Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале вывода американских военных с территории Сирии, где находились с 2014 года без согласия правительства арабской республики.