Экс-чемпион Франции по боксу напал на полицейских вместе с «желтыми жилетами»

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В мужчине, избивавшем полицейских на акции в Париже 5 января, узнали профессионального боксера Кристофа Деттине.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 43

В протестной акции «желтых жилетов» в Париже 5 января принял участие чемпион Франции по боксу в 2007 году Кристоф Деттине. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщил телеканал BFM TV.

В эфире национального новостного телеканала были показаны кадры, на которых крепкий мужчина, одетый в куртку без униформы митингующих — желтого жилета — наносит руками удары сотруднику правопорядка. На другом видео этот же мужчина уже ногами бьет полицейского, лежащего на земле. В нападавшем разглядели бывшего профессионального боксера Деттине.

По следам данного репортажа было опубликовано два заявления. В первом комиссариат полиции пообещал бывшему спортсмену, не соблюдающему правила бокса, научить его подчиняться уголовному кодексу. Это заявление было опубликовано в Twitter.

Осудили действия Кристофа Деттине и в Федерации бокса Франции.

— Как федерация, так и национальная профессиональная боксерская лига самым решительным образом осуждают такие акты экстремального насилия, которые полностью противоречат ценностям, отстаиваемым нашей дисциплиной, и будут принимать все посильные меры, чтобы защитить имидж, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

По информации французских СМИ, полиция пока не произвела задержание Деттине.

Ранее Пятый канал сообщал, что после новогоднего затишья «желтые жилеты» вновь вышли на улицы французских городов.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 43
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