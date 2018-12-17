Экс-чемпион Франции по боксу напал на полицейских вместе с «желтыми жилетами»

В протестной акции «желтых жилетов» в Париже 5 января принял участие чемпион Франции по боксу в 2007 году Кристоф Деттине. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщил телеканал BFM TV.
В эфире национального новостного телеканала были показаны кадры, на которых крепкий мужчина, одетый в куртку без униформы митингующих — желтого жилета — наносит руками удары сотруднику правопорядка. На другом видео этот же мужчина уже ногами бьет полицейского, лежащего на земле. В нападавшем разглядели бывшего профессионального боксера Деттине.
Lors de la mobilisation des gilets jaunes samedi, un homme s'en est pris violemment aux forces de l'ordre pic.twitter.com/zrTTtLBVR6— BFMTV (@BFMTV) 6 января 2019 г.
По следам данного репортажа было опубликовано два заявления. В первом комиссариат полиции пообещал бывшему спортсмену, не соблюдающему правила бокса, научить его подчиняться уголовному кодексу. Это заявление было опубликовано в Twitter.
Осудили действия Кристофа Деттине и в Федерации бокса Франции.
По информации французских СМИ, полиция пока не произвела задержание Деттине.
Ранее Пятый канал сообщал, что после новогоднего затишья «желтые жилеты» вновь вышли на улицы французских городов.