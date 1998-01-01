«Штаны Элджея?»: Настя Ивлеева больше не блондинка — фото

, 19:13 Фото 83

Телеведущая опубликовала фото в Instagram, где предстала совершенно в нетипичном образе.

Фото: Instagram @agentgirl

Тема:
Ольга Бузова 341

Настя Ивлеева разместила фотографию в Instagram и изрядно удивила подписчиков своей одеждой и самое главное — цветом волос. Из блондинки телеведущая превратилась в красотку с розовыми волосами.

instagram.com/p/BsTJ5GZhT5p/instagram.com/p/BsTJ5GZhT5p/. instagram @Настя Ивлеева

На теледиву сразу же обрушились десятки комментариев с вопросами. Большинство юзеров интересовало, действительно ли Анастасия покрасила волосы или это всего лишь парик.

— Настюша, это парик или твои волосы. Но мне очень нравится. Тебе хорошо.

— У нее короткие волосы) так что это парик) за сутки не отрастишь, — спорили поклонники.

Кроме этого подписчики нашли много общего в новом образе Насти с другими звездами шоубизнеса, в том числе и иностранными. Ивлееву сравнили с Мари Сенн, Ким Кардашьян и Ольгой Бузовой. Обсуждению подвергся и внешний вид телеведущей — кто-то из пользователей даже написал, что штаны Анастасия явно «сняла с Элджея».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и Решкой» — видео.

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