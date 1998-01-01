«Космос в помощь»: На Украине нашли способ провести суда по Азовскому морю

Вооруженные силы Украины предложили алгоритм бесконфликтного прохождения их военных кораблей по акватории Азовского моря. Предполагается, что помочь в этом должны силы из космоса.

О масштабных планах рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. В частности, он озвучил идею «фиксации из космоса» кораблей Киева при прохождении в Азовское море через Керченский пролив.

Строгим внеземным контролем, разумеется, должны заниматься только западные друзья Незалежной с ярко выраженными антироссийскими взглядами — генерал почему-то уверен, что все страны Запада обязательно согласятся тратить немаленькие суммы на обеспечение нескольких украинских кораблей спутниковой связью. При этом Украина еще и рассчитывает получить от своих манипуляций «определенный результат».

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— Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России. Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля, и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат, — поделился планами экс-замначальника украинского генштаба.

Романенко полагает, что неусыпный контроль из-за пределов атмосферы поставит Россию «в достаточно сложную ситуацию», а для Украины станет «беспроигрышным вариантом», сообщает РИА Новости.

Идеи весьма своеобразного содержания стали в последнее время фирменным стилем Украины: ранее Пятый канал рассказывал о том, что «Нафтогаз» потребовал у «Газпрома» выплатить многомиллиардную компенсацию за убытки, которые он несет из-за незаключенного контракта с российским партнером.