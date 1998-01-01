Парижская полиция начала применять спецсредства против «желтых жилетов». В протестующих летят дымовые шашки и слезоточивый газ, в ход идут дубинки. К вечеру стало известно о сотне задержанных по всей стране, в Париже — около 60.

«Жилеты» отвечают брусчаткой и поджогами. Это уже девятая по счету акция протеста во Франции. Ее участники вышли на улицы днем 12 января к министерству экономики и финансов и за несколько часов дошли до Триумфальной арки.

Уличные волнения возобновились во Франции 5 января после новогодних праздников. Восьмая акция «желтых жилетов» также обернулась столкновениями с полицией и беспорядками.