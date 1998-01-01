В Париже начались столкновения «желтых жилетов» с полицией — видео

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Девятая по счету акция протестующих по всей стране обернулась задержанием сотней человек.

Фото, видео: Twitter @ClementLanot, Roman_Geyer_, BFMTV

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 45

Парижская полиция начала применять спецсредства против «желтых жилетов». В протестующих летят дымовые шашки и слезоточивый газ, в ход идут дубинки. К вечеру стало известно о сотне задержанных по всей стране, в Париже — около 60.

«Жилеты» отвечают брусчаткой и поджогами. Это уже девятая по счету акция протеста во Франции. Ее участники вышли на улицы днем 12 января к министерству экономики и финансов и за несколько часов дошли до Триумфальной арки.

Уличные волнения возобновились во Франции 5 января после новогодних праздников. Восьмая акция «желтых жилетов» также обернулась столкновениями с полицией и беспорядками.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 45
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