«На медузу похожа»: Поклонники Бузовой поиздевались над ее новыми фото с пляжа

Ольга Бузова разместила на своей страничке в Instagram очередные фото со своего отдыха. По всей вероятности, с одного из пляжей Мальдивских островов. На первом снимке девушка в купальнике и солнцезащитных очках кривляется перед фотообъективом, изображая странную позу, напоминающую воинственную, ее рот застыл в гримасе.
На втором снимке Бузова просто смеется, демонстрируя всем белозубую улыбку.
Однако в лагере поклонников теледивы произошел раскол: лишь некоторые сочли ее красоткой. Подавляющее большинство сошлись во мнении, что она слишком худа, а размер ее груди — чересчур маленький.
— Тупое фото. Чунга Чанга Бузова на отдыхе, — прокомментировал один из ее подписчиков.
— Боже, в каком концлагере тебя держали? Страшная, и не накрашенная, и накрашенная! Исхудала как смерть, ай-ай, — написал другой.
— Кошмар, полная безвкусица, — считает третий.
— На медузу похожа, — иронизирует еще один.
— Хороший фотошоп носа, — уверена поклонница Бузовой.
Ранее Пятый канал сообщал, что таинственный поклонник подарил Бузовой украшения на 10 миллионов рублей.