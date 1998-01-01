Жизнь под «водопадом»: Дом в Петербурге неделю топит из-за протекающей кровли

, 17:27 Эксклюзивное видео 19

На жалобы людей коммунальщики не реагируют.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3531

В одном из домов Санкт-Петербурга жители столкнулись с полным безразличием коммунальных служб — шесть дней в доме течет кровля, но никто не спешит реагировать. О жизни под потоками воды и о том, как затопило три этажа Пятому каналу рассказал один из зрителей.

Житель затопленного дома поясняет: из-за прохудившейся кровли насквозь залило три этажа, а лестница дома больше напоминает водопад — потоки льются каскадом. На видео, заснятом в одной из квартир видно, как вода распространилась повсюду — по потолку, стенам, полу.

Обращение в ответственные инстанции ничего не принесло. По словам жителей, все отказываются помогать и только отсылают из кабинета в кабинет. Также обратившийся утверждает, что управляющая компания находится под следствием, за какие преступление — не поясняется.

К 20 января ситуация уже напоминает абсурд — шестой день к пострадавшим не идут на помощь. Никто не спешит составлять акт, о починке злосчастной кровли и говорить нечего. В условиях постоянных снегопадов над Северной столицей милости от погоды ждать не приходится — крыша продолжает протекать под массой осадков.

Ранее Пятый канал рассказывал, что эксперты думают о погодных аномалиях по всей планете.

Тема:
Погода 3531
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