Певица Ольга Бузова вызвала большое беспокойства у поклонников в связи с тем, что долгое время не выходила на связь из французского города Куршевель, где в ночь на 20 января произошел пожар. Об этом сообщает Дни.ру.

Накануне Бузовой исполнилось 33 года. Свой день рождения она решила отметить в кругу близких подруг и родной сестры Анны на горнолыжном курорте во Франции. Однако в ночь на 20 января в городе случился пожар, в результате которого два человека погибли и еще 14 пострадали. Именно в это время артистка перестала записывать Stories и публиковать фотографии.

— Оля, объявись и скажи, что с тобой все хорошо! — цитирует портал одного из подписчиков артистки.

Несколько минут назад Ольга Бузова наконец-то опубликовала в Instagram долгожданный снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Янв 2019 в 2:13 PST

— Приветики! Когда очень доброе утро, — подписала она кадр с курорта, на котором запечатлена в одном одеяле.

Ранее Пятый канал сообщал, что в день 33-летия Бузовой эксперты разбирались, какой мужчина может подойти российской телезвезде.