Ольга Бузова вышла на связь после страшного пожара на курорте — фото

, 14:09 Фото 18

Возгорание, жертвами которого стали два человека, произошло в ночь на 20 января во французском городе Куршевель, где отдыхает певица.

Фото: ВКонтакте @olgabuzova

Тема:
Ольга Бузова 355

Певица Ольга Бузова вызвала большое беспокойства у поклонников в связи с тем, что долгое время не выходила на связь из французского города Куршевель, где в ночь на 20 января произошел пожар. Об этом сообщает Дни.ру.

Накануне Бузовой исполнилось 33 года. Свой день рождения она решила отметить в кругу близких подруг и родной сестры Анны на горнолыжном курорте во Франции. Однако в ночь на 20 января в городе случился пожар, в результате которого два человека погибли и еще 14 пострадали. Именно в это время артистка перестала записывать Stories и публиковать фотографии.

— Оля, объявись и скажи, что с тобой все хорошо! — цитирует портал одного из подписчиков артистки.

Несколько минут назад Ольга Бузова наконец-то опубликовала в Instagram долгожданный снимок.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

— Приветики! Когда очень доброе утро, — подписала она кадр с курорта, на котором запечатлена в одном одеяле.

Ранее Пятый канал сообщал, что в день 33-летия Бузовой эксперты разбирались, какой мужчина может подойти российской телезвезде.

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