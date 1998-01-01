Мужчина, захвативший рейс Сургут- Москва, задержан группой захвата ФСБ. Об этом стало известно Пятому каналу, 22 января.

Он оказал сопротивление правоохранителям и был выведен из самолета. Лайнер перегонят позже, уже без пассажиров.

Летевших этим рейсом доставят в Москву резервным бортом, сообщает Аэрофлот. Никто из людей и членов экипажа не пострадал.

Инцидент не повлиял на работу компании, все рейсы выполняются по расписанию.

Ранее Пятый канал сообщал, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть самолет в Афганистан. В связи с этим командиру пришлось договариваться с мужчиной и садить лайнер в Ханты-Мансийске. По предварительным данным, угонщика зовут Павел Ш. Была опубликована его фотография.