На одной из финских рек обнаружили уникальное природное явление. На поверхности образовался идеально ровный ледяной круг, который вращается вокруг своей оси. По словам местных жителей, последний раз они наблюдали подобное 12 лет назад.

Образованию такой льдины способствуют ряд факторов: тихая проточная заводь и оптимальная температура минус десять градусов. Многим льдина напомнила модную зимнюю финскую забаву — ледяную карусель. Несколько лет назад ее придумал местный инженер. На озерах и реках вырезают огромный ледяной круг, на котором потом катаются все желающие.

Ранее огромный ледяной диск заметили жители американского Уэстбрука. Круг диаметром около 90 метров медленно вращался против часовой стрелки посреди реки и никуда не уплывал.