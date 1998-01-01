Снегопад в Поволжье парализовал работу воздушного и наземного транспорта

Зима-2019 продолжает подкидывать далеко не самые приятные сюрпризы жителям России.

В Самаре и Саратове отменены авиарейсы, аэропорты закрыты. Всему виной снегопад, который обрушился на Поволжье. Тяжело приходится автомобилистам — из-за сильной метели закрыта трасса, которая соединяет Россию и Казахстан. Сложная обстановка и на трассе «Урал» в Самарской области. Ограничен проезд для фур и автобусов на протяжении 80 километров от Сызрани до Тольятти. В предстоящие дни метель и порывистый ветер усилятся.

Похожая ситуация может сложиться и в столице России. Ранее Пятый канал сообщал, что самый мощный снегопад сезона придет в Москву на грядущих выходных.