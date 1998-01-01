WSJ: Пенс пообещал Гуайдо поддержку США перед самопровозглашением

План США по свержению законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро вступил в активную фазу в ночь с 22 на 23 января, когда вице-президент Майк Пенс позвонил лидеру местной оппозиции Хуану Гуайдо и пообещал ему поддержку со стороны Вашингтона, если тот объявит себя исполняющим обязанности президента. Именно этот телефонный разговор и стал руководством к действию для Гуайдо, пишет Wall Street Journal.

Спустя лишь несколько часов венесуэльский политик, получивший военное образование в США и живший ранее во Флориде, самопровозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Более того, Гуайдо уже дерзко заявил, что не исключает амнистию для Мадуро.

Кроме того, в декабре прошлого года Гуайдо тайно посетил США, где консультировался по вопросам тактики проведения масштабных акций протеста.

В свою очередь президент Боливарианской республики назвал произошедшее государственным переворотом.

Как сообщал Пятый канал, президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства извне в ситуацию в Венесуэле.