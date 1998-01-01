Как Петербург готовился к торжественному маршу в честь полного снятия блокады Ленинграда

, 11:26 Эфирная новость 97

Утром 27 января на Дворцовой площади Петербурга состоялся торжественный марш памяти блокады Ленинграда.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

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Прорыв блокады Ленинграда 29

У 27 января есть и второе название — Ленинградский день победы. Дань уважения стойкости и мужеству защитников города-героя.

На улице примерно -12 градусов, идет снег, но на четко отрепетированной программе торжественного марша это никак не отразится. Уже построились на Дворцовой две с половиной тысячи участников — это военнослужащие частей Западного военного округа, сотрудники Росгвардии, курсанты высших военных учебных заведений. Об этом поподробнее — именно курсанты пройдут в ретро-форме образца 1943 года. В форме моряков, форме пехоты — это белые полушубки, белые шапки-ушанки. С оружием Победы наперевес: с пистолетами-пулеметами Шпагина, с винтовками Дегтярева. Такая преемственность, а ведь многие из курсантов являются потомками жителей блокадного Ленинграда, — это еще одно подтверждение строк Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто». Даже спустя 75 лет.

Традиционно, внимание зрителей приковывает к себе военная техника — сегодня представлено более ста единиц. Колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34, за ним проследуют современные бронетранспортеры, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, «Тигр», «Тайфун», УАЗ. Зрители увидят комплекс «Искандер», систему С-400.

Главное, на что стоит обратить внимание, — это даже не участники сегодняшнего торжественного марша памяти, не военная техника, а те люди, которые следят за происходящим с трибун. Это живые свидетели блокады и наш долг — каждую годовщину разговаривать с ними, чтобы слышать живые воспоминания о тех сложных для Ленинграда днях.

— Это мой праздник. Это чудо, что я живу, сейчас некоторые до 60 лет не доживают, а я, когда знакомлюсь, говорю: «А мне 15 лет. Осталось до ста.» Спасибо государству, что не забывает нас, — рассказывает Юрий Иванов, житель блокадного Ленинграда.

400 музыкантов исполнят 40 произведений, под которые во время войны наши солдаты шли в бой, под которые они прорывали блокаду Ленинграда. Те произведения, которые звучали на Красной площади в день парада Победы.

Как только зазвучат аккорды оркестра, в 10:00 на стрелке Васильевского острова на Ростральных колоннах зажгутся огни как знак того, что даже спустя 75 лет Ленинград помнит и гордится своими героями.

Ранее Пятый канал рассказывал о траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 29
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