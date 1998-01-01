Ветеран ВОВ отметила 100-летие в день 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с 100-летним юбилеем жительницу Приморского района Северной столицы, участницу Великой Отечественной войны Елену Галиндо, которая именно в день 75-летия полного снятия блокады Ленинграда отмечает день рождения.

Александр Беглов передал Елене Федоровне поздравления, подарок и цветы от президента России Владимира Путина.

— С днем рожденья! Будем с вас пример брать! Здоровья вам! — пожелал губернатор долгожительнице.

Елена Федоровна Галиндо — медсестра по образованию, с первых дней войны вступила в ряды действующей армии и в составе Сортировочного эвакогоспиталя № 1439 дошла до Австрии. За время службы была отмечена боевыми наградами, в том числе орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг».

После окончания войны более 50 лет проработала медицинской сестрой в Ленинграде. Много лет Елена Федоровна занималась театральным творчеством. Сыграла более двадцати ролей во Дворце работников просвещения. За многолетний добросовестный труд Елене Федоровне присвоено звание «Ветеран труда». Недавно ей был вручен памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Ранее Пятый канал рассказал, как Петербург готовился к торжественному маршу в честь полного снятия блокады Ленинграда.